Югорчанка пырнула возлюбленного ножом за то, что он запретил ей пить Фото: Татьяна Коркина

В Белоярском районе суд разберется в уголовном деле о причинении тяжких телесных повреждений мужчине. Об этом сообщает УМВД России по ХМАО - Югре.

Полицейские выяснили, что пара пригласила к себе друзей и во время застолья 27-летнему хозяину квартиры не понравилось, что его 24-летняя сожительница слишком пьяна, он сделал ей замечание, а в ответ получил удар по лицу. Конфликт продолжился на кухне и мужчина вновь попросил супругу прекратить пить и привести себя в порядок. Женщину это не устроило, она схватила нож и ударила им возлюбленного. Скорую вызвали друзья, находившиеся рядом.

Сейчас женщина признала свою вину и теперь ожидает решение суда. В 2020 году её сожитель был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемой.