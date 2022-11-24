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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 7:20

Югорчанка пырнула возлюбленного ножом за то, что он запретил ей пить

А два года назад её сожитель осужден за причинение ей тяжкого вреда здоровью
Виктория Терина
Югорчанка пырнула возлюбленного ножом за то, что он запретил ей пить

Югорчанка пырнула возлюбленного ножом за то, что он запретил ей пить

Фото: Татьяна Коркина

В Белоярском районе суд разберется в уголовном деле о причинении тяжких телесных повреждений мужчине. Об этом сообщает УМВД России по ХМАО - Югре.

Полицейские выяснили, что пара пригласила к себе друзей и во время застолья 27-летнему хозяину квартиры не понравилось, что его 24-летняя сожительница слишком пьяна, он сделал ей замечание, а в ответ получил удар по лицу. Конфликт продолжился на кухне и мужчина вновь попросил супругу прекратить пить и привести себя в порядок. Женщину это не устроило, она схватила нож и ударила им возлюбленного. Скорую вызвали друзья, находившиеся рядом.

Сейчас женщина признала свою вину и теперь ожидает решение суда. В 2020 году её сожитель был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемой.