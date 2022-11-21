В Сургуте муж зарезал супругу на глазах их сына, а после попытался покончить с собой

Фото: страница Анжелы Арантеевой в соцсети "Вконтакте"

Жуткая трагедия произошла в начале ноября в Сургуте, но её подробности стали известны только сейчас. 12 ноября 2022 года была убита Анжела Арантеева – активист, представитель народа ханты. Об сообщает в соцсетях «Этно-культурный центр «Хатлые». 29-летнюю супругу зарезал собственный муж на глаза у младшего сына. Расследованием занимается следственный комитет ХМАО.

По информации силовиков, зверское преступление произошло у подъезда одного из домов по улице Просвещения в Сургуте. 40-летний мужчина из ревности и мести за прекращение отношений напал с ножом на жену. От 3 ударов ножом женщина скончалась, а подозреваемый уехал. Через несколько минут после преступления, югорчанин решил покончить с собой, но его спасли медики.

- Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Сургутского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ "убийство" - прокомментировали в ведомстве.

По словам коллектива «Хатлые», до того, как случилось непоправимое, Анжела долгое время была жертвой домашнего насилия со стороны мужа и давления со стороны его родителей, но два месяца назад, после очередных побоев, девушка решилась подать на развод. При этом от мужа продолжали поступать угрозы о расправе. В один из дней муж к ней на работу и на глазах коллектива избил ее, отобрал телефон и сбежал.

Её коллеги, шокированные произошедшим, написали коллективное заявление в полицию, по которому не было принято никаких мер. И даже после того, как Анжела написала заявление в прокуратуру никто не отреагировал. Перед убийством супруг попросил забрать на выходные сына и девушка не отказала ему.

- 12 ноября 2022 года Анжела вышла на улицу без сопровождения, поговорить со своим мужем, который сообщил ей по телефону, что хочет попрощаться. Он усадил сына в автомобиль, а пока Анжела шла к подъезду, незаметно для неё настиг её со спины и нанёс 3 мощных ножевых ранения в спину. После чего сел в свой автомобиль и поехал к своим родителям - рассказали коллеги убитой.

Свидетелем этих жутких происшествий стал их младший сын, а попытку самоубийства отца увидел и старший сын.