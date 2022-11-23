Крупные нефтегазовые месторождения cевера Тюменской области обеспечены надежной связью

Фото: Кира Санникова

На крупнейшем по запасам газа на Ямале Бованенковском месторождении впервые появились голосовая связь и мобильный интернет 4G.На месторождении работают тысячи вахтовиков и теперь вcе они обеспечены надежными цифровыми сервисами, а главное – могут оставаться на связи с родными в любое удобное время.

Специалисты МегаФона модернизировали сети еще в 16-ти центрах нефте- и газодобычи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, в частности: Русское и Самбургское месторождения в ЯНАО, Федоровское, Ватьеганское, Самотлорское, Ем-Еговское, Аганское, Кетовское, Приобское, Новомолодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, Повховское, Талинское и Южно-Сургутское месторождения ХМАО-Югры.

Для увеличения скорости интернета построены новые объекты и запущена сеть LTE в диапазоне 900 МГц, что значительно расширило покрытие сети 4G, причем не только на месторождениях, но и в близлежащих населенных пунктах.

По словам руководителя по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в ЯНАО Дмитрия Хорошева, строительство базовых станций в условиях вечной мерзлоты и заболоченности, сурового климата и сложной логистики требует особых компетенций.

– За годы работы на северных территориях мы накопили достаточный опыт, и сегодня продолжаем цифровизацию месторождений. Качественная связь необходима для комфортных и безопасных условий труда вахтовиков, а также для внедрения современных технологий на предприятиях, – подчеркнул Дмитрий Хорошев.