Космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал фотографию Сургута с орбиты

Фото города с орбиты привез с собой лётчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Фото: телеграм- канал главы Сургута

Лётчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков, в рамках космического арт-проекта, приехал в Югру на встречи со школьниками, молодёжью, а также в гости к пациентам онкоцентров с проектом "Скафандр".

Накануне Сергей побывал в Ханты-Мансийске, где вручил губернатору Югры Наталье Комаровой фотографию флага, сделанную на орбите с борта МКС. А во время поездки в Сургут космонавт «Роскосмоса» привез с собой фото Сургута из космоса. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

- Здесь, конечно, видны только контуры города, ведь расстояние 1500 км. Тем не менее, Сургут из космоса заметен, вот таким его наблюдают наши космонавты с орбиты - пишет Андрей Филатов в своём телеграм-канале.

Андрей Филатов отметил, что на встречу с космонавтом и его командой в мультимедийный исторический парк "Россия - моя история. Югра" пришли больше 180 ребят и смогли задать гостю свои вопросы.