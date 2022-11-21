Жители ХМАО встретятся с космонавтом «Роскосмоса»

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Жители Когалыма встретятся с космонавтом «Роскосмоса». Встреча состоится сегодня, 21 ноября. Герой России, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков проведет встречу «Космос – дело семейное. Семья в космическом полёте благотворительности».

Вместе со своей супругой он расскажет о космической профессии и своей благотворительной деятельности. Мероприятие пройдет в большом зале ДК «Сибирь» в 17.30.

Кроме Когалыма космонавт и его команда посетят Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск. В этих городах они проведут встречи со школьниками, молодёжью и побывают в гостях у пациентов онкоцентров с проектом "Скафандр".