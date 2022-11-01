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НовостиОбщество1 ноября 2022 13:20

В Югре завершилась частичная мобилизация

Об этом объявила губернатор Наталья Комарова
Марина Прохорова
Фото: личная страница Натали Комаровой в соцсети

Фото: личная страница Натали Комаровой в соцсети

Губернатор Югры Наталья Комарова официально объявила о завершении частичной мобилизации в регионе. Эту новость она озвучила на заседании призывной комиссии.

- Частичная мобилизация в автономном округе завершена, вручение повесток прекращено. Военным комиссариатом в муниципальных образованиях организована работа по комплектованию личного состава за счет приема добровольцев и кандидатов на военную службу по контракту, - заявила губернатор.

Напоминаем, что также сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армии. Повестки вручаются молодым людям от 18 до 27 лет, лично в руки и под роспись. Кстати, по словам замначальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба Владимира Цимлянского, срочников не будут привлекать для участия в специальной военной операции.