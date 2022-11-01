В Югре стартовал осенний призыв на срочную службу в армию Фото: Юлия Кучеренко

В Югре во вторник, 1 ноября, стартовал осенний призыв в армию. Это ежегодное мероприятие, которое не имеет отношения к проведению специальной военной операции.

По словам замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимира Цимлянского, в ряды солдат срочной службы планируется привлечь 120 тысяч россиян, что меньше числа призыва весны 2022-го и осени 2021 годов. В то время служить пошли 134,5 тысячи и 127,5 тысячи человек соответственно.

- Некоторые считают, что срочников могут отправить в зону проведения СВО и привлечь их к реальным боевым действиям - это не так. Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания, – пояснил военный Владимир Цимлянский.

Повестки молодым людям от 18 до 27 лет вручают работники военных комиссариатов или руководители и другие ответственные специалисты по месту работы или учебы. Повестка вручается лично в руки, под роспись.