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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:54

В Югре пройдет заседание региональной призывной комиссии по мобилизации

Уполномоченные лица ответят на вопросы жителей
Марина Прохорова
Фото: группа "Югра", соцсети

Фото: группа "Югра", соцсети

Сегодня, 1 ноября, в Югре вновь пройдет заседание региональной призывной комиссии по мобилизации. Трансляция начнется в 17:00 в официальных аккаунтах губернатора Натальи Комаровой, а также группе «Югра» соцсети «ВКонтакте».

В течение часа уполномоченные лица ответят на вопросы, поступившие от жителей региона в соцсетях и на горячую линию по номеру 112. Не исключено, что в этот раз на повестке окажется сообщение президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации.

Напоминаем, что также сегодня начался осенний призыв на срочную службу в армии. Повестки вручаются молодым людям от 18 до 27 лет, лично в руки и под роспись. Кстати, по словам замначальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба Владимира Цимлянского, срочников не будут привлекать для участия в СВО.