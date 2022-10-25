В Югре энергетики переведут на дистанционное управление подстанцию «Факел»

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В ХМАО-Югре энергетики переведут на дистанционное управление высоковольтную подстанцию «Факел». Для этого будет проведена реконструкция энергообъекта. На сегодняшний день «Россети Тюмень» уже приступили к первому этапу работ.

В ходе работ будет построен новый общеподстанционный пункт управления, который энергетики оснастят современными устройствами интеллектуального учета электроэнергии и телеуправления оборудованием. Кроме того, компания выполнит установку комплекса технологического видеонаблюдения и усовершенствует систему пожарной безопасности питающего центра.

Проведенные мероприятия позволят дистанционно управлять работой подстанции из диспетчерского пункта филиала энергокомпании в Нижневартовске, а также из центра управления Системного оператора Единой энергетической системы в Сургуте.

На первом этапе компания инвестирует на повышение надежности электроснабжения более 500 млн рублей.

Перевод на дистанционное управление подстанции «Факел» повысит надежность электроснабжения инфраструктуры Самотлорского месторождения, где добывается порядка 22 млн тонн нефти в год.