В средней школе Нижневартовска открылся новый профильный класс для будущих энергетиков

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В средней школе № 5 города Нижневартовска 1 сентября открылся энергокласс. Его учащиеся – 24 десятиклассника – будут знакомиться с основами энергетики и электробезопасности, посещать с экскурсиями городские энергообъекты, участвовать в олимпиадах и конкурсах ГК «Россети», а в дальнейшем смогут поступить в профильные учебные заведения страны, в том числе по целевому набору.

Профильный класс создан «Россети Тюмень» в рамках четырехстороннего соглашения между энергокомпанией, Департаментом образования Нижневартовска, Нижневартовским государственным университетом и Средней школой № 5. Это соглашение способствует реализации программы «Школа-вуз-предприятие» в ХМАО-Югре. Занятия для ребят проводят специалисты нижневартовского филиала компании и преподаватели НВГУ.

- Энергетика – перспективная и востребованная отрасль. Обучаясь в энергоклассе, дети получают возможность в реальности соприкоснуться с той профессией, которую они потенциально выберут. Это повышает интерес, мотивирует и дает понимание, где и как они могут реализоваться и быть успешными, – прокомментировала и. о. директора Департамента образования администрации города Нижневартовск Светлана Князева.

На сегодняшний день аналогичные энергоклассы действуют также в школах Сургута и Нового Уренгоя. А на базах ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования Тюменской области ХМАО-Югры и ЯНАО создаются профильные кафедры. Так энергокомпания реализует концепцию сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней подготовки.