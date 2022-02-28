Сегодня станут известны имена победителей XIX-XX Международных фестивалей кинематографических дебютов "Дух огня"

Сегодня пройдет церемония закрытия XIX-XX Международных фестивалей кинематографических дебютов "Дух огня" Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

Сегодня вечером станут известны имена победителей XIX-XX Международных фестивалей кинематографических дебютов "Дух огня". Последний день фестиваля начнется с бесплатных кинопоказов для жителей и гостей Ханты-Мансийска.

Всех остальные смогут присоединится к онлайн-трансляции церемонии закрытия XIX-XX Международных фестивалей кинематографических дебютов "Дух огня". А увидеть вручение наград можно будет в 19:00 на портале кинофестиваля и сайта "Югра-Классик".

Отметим, что Международный фестиваль проходит в Ханты-Мансийские с 22 по 28 февраля. В конкурсе представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и более чем 30 стран мира.

т