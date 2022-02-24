В Ханты-Мансийске открылись XIX-XX международные фестивали кинематографических дебютов «Дух огня»

В Югре стартовали XIX-XX кинофестивали «Дух огня» Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

В Ханты-Мансийске торжественно открылись XIX-XX международные фестивали кинематографических дебютов «Дух огня».

Во время торжественной церемонии победителям открытого конкурса микрофильмов «Человек. Поступок. Жизнь» в рамках XIX кинофестиваля «Дух огня» вручили дипломы и памятные призы.

Главную награду – малую бронзовую тайгу – получил фильм «Таежные сказки» Аллы Иштимировой-Посоховой из Ханты-Мансийска. Приз специальной детской номинации в возрастной категории 12-17 лет присужден фильму «Расскажи» Валерии Коноваловой из Владивостока. Лучшими в возрастной категории 12-17 лет признаны «Море» Дарьи Дзюненко и Вероники Вибодовской из Сургута и «Прощение» Александры Самсоновой из Покачей. Эти фильмы выбраны через интернет-голосование.

Также дипломы и призы были вручены победителям открытого конкурса микрофильмов «Выбор», прошедшего в рамках XX кинофестиваля «Дух огня».

Главный приз – малая бронзовая тайга – досталась фильму «Через труд и самоорганизацию – к новой здоровой жизни. Это наш выбор» Виктории Синичкиной из Балашихи. По итогам интернет-голосования в специальной детской номинации, в возрасте 12-17 лет, лучшими признаны фильм «Подростковая любовь» Эльвиры Магамедовой и Яны Штейнбах из села Нижняя Тавда, а также фильм «К родным истокам» Варвары Шморгуновой, Юлии Шалуновой, Анастасии Хворостовой, Полины Уваровой, Ильи Сныткина, Ивана Кириченко, Александры Гущиной, Валерии Гуриновой, Кирилла Безлепкина, Анны Шморгуновой из Нижнего Тагила. Кроме того, по итогам интернет-голосования лучшим стал фильм «Реквием сентября» Дмитрия Пришвицына из Ханты-Мансийска.

Награды победителям вручил председатель отборочной комиссии, кинокритик Борис Нелепо. Он поблагодарил всех, кто, несмотря на пандемию, организовал фестиваль и сделал его возможным.

- Россия – великая страна нерассказанных историй. Участие в конкурсе микрофильмов – первый шаг к тому, чтобы поделиться поэтикой жизни. Конкурсанты показали в своих фильмах прекрасную, полную талантов страну - отметил Борис Нелепо.

Кстати, специальную награду – приз «Золотая тайга» – за вклад в развитие мирового кинематографа вице-президент фестиваля Мария Зверева вручила сербскому кинорежиссеру, музыканту Эмиру Кустурице. Кстати, торжественная церемония открытия фестиваля завершилась его концертной программой.

- Никто из режиссеров не может снять фильмы так, как это делает прославленный Эмир Кустурица. Мы три года ждали его приезда на фестиваль, и это событие произошло – сказала Мария Зверева.