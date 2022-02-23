Коронавирус в Югре, последние новости на 23 февраля 2022 года: умерли 8 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 318 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 070 случаев COVID-19. Состояние 102 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день госпитализировано 118 человек.

В России выявлено 137 642 новых случая коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 16 349 человек, на 5,46% меньше по сравнению с 22 февраля. Умерли 785 человек и выздоровели 179 203 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 795 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 347 816 летальных исходов, выздоровели 12 836 228 человек.