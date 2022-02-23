Коронавирус в Югре, последние новости на 23 февраля 2022 года: заразились 1 070 человек Фото: Юлия Кучеренко

Оперативный штаб Югры сообщает, что в Югре на 23 февраля 2022 года зарегистрировано 186 353 случая коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 1 070 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 217; Ханты-Мансийске – 113; Нягани – 105; Нижневартовске – 96; Березовском районе – 78; Урае – 64; Кондинском районе – 60; Советском районе – 50; Радужном – 39; Мегионе – 36; Югорске – 34; Нефтеюганске – 31; Лангепасе – 29; Октябрьском районе – 28; Белоярском районе – 24; Нижневартовском районе – 24; Когалыме – 18; Нефтеюганском районе – 10; Сургутском районе – 7; Пыть-Яхе – 4; Покачах – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 1 036 наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 1 069 случаях, по 1 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 4 473 человека, всего прошли обследование 3 092 028.

Состояние 102 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 318 человек, вылечился 2 901 человек. За весь период пандемии выздоровели 146 560 югорчан.