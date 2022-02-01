Девятилетний югорчанин попал в книгу рекордов, выполнив 30 переворотов через голову с борцовского моста Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Книга рекордов России пополнилась еще одним юным югорчанином. Девятилетний житель Сургута Николай Крылов попал в книгу рекордов России, выполнив 30 переворотов через голову с борцовского моста. Спортсмена наградили медалью и сертификатом рекордсмена страны.

Коля с трех лет занимается дзюдо в СК «Факел», кроме медалей и кубков с соревнований разного уровня у него есть и оранжевый пояс по дзюдо с присвоением 4 КЮ.

Летом 2021 года в Книгу рекордов России попал десятилетний Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровского Сургутского района смог установить мировой рекорд – за один подход он отжался 5 713 раз. А осенью 11-летний югорский спортсмен Максим Черненко выполнил наибольшее количество кувырков вперед - за 60 секунд совершил 71 повторение.