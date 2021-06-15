Десятилетний мальчик из Югры побил мировой рекорд в отжиманиях среди детей Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Ильман Хаджимурадов из посёлка Федоровский Сургутского района побил мировой рекорд в отжиманиях среди детей. Всего за один подход отжаться 5 713 раз не сможет взрослый, здоровый мужчина. После 4 500 отжиманий у ребёнка уже стерлись ладони и болели руки, но мысли о том, чтобы остановиться, он даже не допускал.

Юный югорчанин отжимался в прямом эфире, который длился 3,5 часа, свою победу он посвятил родителям и тренеру Амару Асадову. Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

- Мы сегодня здесь пишем историю: историю Югры, историю России. Мальчуган, которому всего 10 лет, собрал нас сегодня, чтобы показать, на что способны наши обычные ребятишки. Сейчас, глядя на него, девчонки, мальчишки, взрослые будут приходить на стадионы отжиматься, подтягиваться и просто приобщаться к спорту, - рассказал директор департамента физкультуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Кроме трансляции в интернете, наблюдать рекорд могли все желающие, а на улице даже провели флешмоб, в котором участвовали около 100 человек. Гости и жители Федоровского все вместе отжались более 8 тысяч раз.

Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Предыдущий рекорд в отжиманиях среди детей поставил 10-летний мальчик из Грозного, он отжался 4 784 раза.

В Югре живут поистине сильные люди, напомним о том, как Максим Гамецкий из Сургута поставил рекорд, сдвинув 40-тонный самолет на пятнадцать метров за 39 секунд.