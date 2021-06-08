Юный югорчанин готовится побить мировой рекорд в отжиманиях Фото: спортивный комитет администрации Сургутского района

Юный югорчанин готовится побить мировой рекорд в отжиманиях. Ему всего 10 лет, а он уже намерен выполнить за один подход более 5 тысяч отжиманий. Мальчик из Федоровского Сургутского района Ильман Хаджимурадов тренируется у Амара Асадова.

Прежний Ильманом в отжиманиях установил 4 июля 2019 года в Грозном. Упражнения будут записываться в течение 5 часов. Программа мероприятия предполагает фиксацию мирового рекорда экспертом - главным редактором книги рекордов России Станиславом Коненко, кандидатом философских наук, художником.

Параллельно мировому рекорду национальные диаспоры поддержат своего земляка акцией «Поддержи рекорд!». Участники намерены отжиматься последовательно, чтобы набрать такое же количество отжиманий, какое будет у Ильмана Хаджимурадова.