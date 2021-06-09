Богатырь из Сургута поставил новый рекорд, сдвинув 40-тонный самолет на пятнадцать метров за 39 секунд

Силач из Сургута сдвинул самолет на пятнадцать метров Фото: личная страница героя в соцсети

Силач из Сургута, обладатель титулов «Самый сильный человек Сургута», «Самый сильный человек Югры», «Самый сильный человек Тюменской области» Максим Гамецкий отбуксировал 40-тонный лайнер Boeing 737-500 на пятнадцать метров за 39 секунд. Новый рекорд России зафиксировал руководитель Федерации силового экстрима страны Василий Грищенко.

Фото: личная страница героя в соцсети

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сургута, поддержкой Максиму послужил мощный и прочный трос, а само выступление силач приурочил ко дню города, который Сургут отметит 12 июня. Чтобы установить серьезный рекорд, Гамецкий готовился полгода и в своём личном instagram-аккаунте снимал тренировки, которые давались парню не так уж и просто. Например, буксировки автокранов весом 28 и 32 тонны.

- Один раз протащишь "МАН" и восстанавливаешься неделю", - писал Максим Гамецкий в своём профиле.

Однако после того, как спортсмен поставил рекорд, он сказал, что тренировки проходили легко и весело, а самый большой страх испытал именно сегодня.

Фото: личная страница героя в соцсети

Предыдущий рекорд принадлежал Эльбрусу Нигматуллину, который осенью 2020 года сдвинул 36-тонный самолет на 25 метров в уфимском аэропорту. А ещё челябинский силач Челябинский силач поднял деревянный дом весом в 30 тонн.

Напомним, ранее мы писали, как юный югорчанин готовится побить мировой рекорд в отжиманиях. За один подход он хочет отжаться более 5 тысяч раз.