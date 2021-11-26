В Сургутском районе волонтеры помогают медикам и людям, находящимся на самоизоляции Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе 1 144 волонтёра помогают медикам и людям, находящимся на самоизоляции. Добровольцы доставляют медикаменты жителям Барсово, Белого Яра и Солнечного. В Федоровском и Ульт-Ягуне они помогают людям, сидящим на самоизоляции купить продукты.

Кроме того, в декабре волонтёры района запустят благотворительную акцию в поселениях в поддержку врачей по сбору сладостей к Новому году и Рождеству.

Напомним, мы писали ранее о том, что волонтеры Нижневартовска обновили скворечники в парке Победы. Все скворечники очистили от мусора и освежили их внешний вид.