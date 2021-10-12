Волонтеры Нижневартовска обновили скворечники в парке Победы Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Волонтеры Нижневартовска обновили скворечники, которые развешены на территории парка Победы в 2019 году в рамках городской акции «Теплый город».

- Мы регулярно проверяем кормушки, которые вместе с вартовчанами повесили в городе. Все скворечники мы очищаем от листьев и мусора, подкручиваем, красим, чтобы освежить внешний вид. Я считаю, что помогать птицам необходимо. Они особенно нуждаются в защите, а мы способны позаботиться о братьях наших меньших – рассказал волонтер Аминь Шарифов.

Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В рамках проекта «Теплый город» в разных микрорайонах Нижневартовска появились около 500 скворечников. Их смастерили воспитанники школ искусств, детских садов вместе с родителями и педагогами. Большую часть кормушек для птиц нижневартовцы одновременно разместили в парке Победы в районе детской площадки, а чтобы не повредить деревья, специалисты подготовили безопасные крепления. Сами скворечники сделаны из экологичных материалов.

- Мы стараемся не только реализовывать новые проекты, но и не оставлять без внимания ранее созданные – отметила заместитель директора МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» Кристина Яворская.