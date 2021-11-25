В Сургутском районе отмели режим ЧС, введенный из-за африканской чумы свиней Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе отмели режим ЧС, введенный из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление подписал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Решение об отмене ЧС было принято на заседании оперативного штаба, который прошел накануне в администрации района.

Ветеринарная служба рекомендовала снять режим ЧС муниципального характера, потому что все мероприятия необходимые для ликвидации очага заболевания уже проведены.

– Проведены мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней. Были сожжены трупы свиней, проведена дезинфекция. В связи с этим, согласно инструкции по африканской чуме свиней, можно убирать посты, - пояснил начальник филиала БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в Сургутском районе Николай Феклистов.

Но при этом карантин еще продолжится до 18 декабря. Особое наблюдение будет установлено за крестьянско-фермерским хозяйством Капсамун, где произошла вспышка африканской чумы свиней. За 3 дня до снятия карантина там проведут повторную дезинфекцию. Также наблюдение продолжится за всеми фермерскими хозяйствами, которые попали в 20 километровую зону от очага заболевания.