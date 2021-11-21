В Югре изымут свиней, зараженных чумой

Всех свиней на территории крестьянского фермерского хозяйства «Капсамун» в ХМАО должны изъять Фото: Мария Толстихина

Всех свиней на территории крестьянского фермерского хозяйства «Капсамун» в ХМАО должны изъять до 23 ноября. Об этом сообщили в приказе, подписанном и. о. главы округа Алексея Шипилова.

Решение принято в рамках борьбы со вспышкой среди животных африканской чумы. Организовать изъятие свиней поручено ветеринарной службе ХМАО. Для выполнения поручения главы региона будет создана специальная комиссия.

- До 23 ноября 2021 года организовать изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Капсамун,- указано в сообщении.