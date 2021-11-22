Все крестьянско-фермерские хозяйства Сургутского района проверили на вирус африканской чумы Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе специалисты ветеринарной службы проверили все крестьянско-фермерские хозяйства, которые попадают в зону наблюдения из-за обнаруженного вируса африканской чумы свиней в фермерском хозяйстве «Капсамун». Это 20 километров от места нахождения фермы.

– Угрозы для других КФХ Сургутского района нет. Ветеринарной службой Югры совместно с региональным Ветнадзором были проведены клинические осмотры и взяты пробы со всех КФХ. Вчера вечером огласили результаты проб – все они отрицательны, – рассказал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

На сегодня все поголовье свиней в КФХ «Капсамун», в количестве 410 особей, уже ликвидировано. Другого варианта побороть этот вирус не существует. На территории ведутся работы по дезинфекции очага заболевания.

- Ситуация была внештатной для Сургутского района, тем не менее, мы оперативно сработали. Предоставили всю необходимую технику, организовали людей для проведения необходимых работ. На сегодня при содействии окружных структур все 410 животных в КФХ «Капсамун» умерли или умерщвлены бескровным методом. Однако, в течение 30 дней будет идти наблюдение за данным хозяйством, - добавил Алексей Савенков.

Кроме того, вся продукция фермера изъята с городского рынка в Сургуте и из фермерской лавки в Барсово. На территории района все еще действует режим ЧС муниципального характера. Завтра на оперативном штабе решится вопрос о его прекращении или продлении.

По мнению Савенкова, источником заражения мог стать соседний регион. В сентябре, в нескольких районах Свердловской области введен режим ЧС из-за этого же заболевания. А «Капсамун» находится рядом с федеральной трассой. Кроме этого, специалисты ветслужбы не исключают, что вирус мог попасть вместе с пищевыми отходами, которыми фермеры подкармливали животных.