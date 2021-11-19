В Сургутском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы у свиней Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, это связано с фермерским хозяйством «Капсамун», там у свиней выявили вирус африканской чумы.

В районе уже принимаются все меры по ликвидации очага заражения и недопущения распространения инфекции. Ветеринары уже приступили к сожжению туш свиней. Все они будут ликвидированы, а в очаге заражения проведена дезинфекция. По уточненной информации, всего в фермерском-хозяйстве содержалось 410 свиней.

Как сообщил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков, по просьбе ветслужбы муниципалитет предоставил всю необходимую технику. Радиус угрожаемой зоны составил 5 километров - территория, непосредственно прилегающая к очагу. Зона наблюдения распространится на 20 километров, туда попадают деревня Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, поселок Юганская Обь. Для безопасности ветеринарные службы проверят ближайшие фермерские хозяйства. Также ведётся мониторинг передвижения сельскохозяйственной продукции, произведённой в зараженном хозяйстве. Вся она изымается из торговых точек и уничтожается.

По информации ветеринарной службы для человека африканская чума свиней опасности не представляет.