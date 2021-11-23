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Общество23 ноября 2021 14:11

В 26 школах Сургута на карантин из-за коронавируса закрыто 66 классов

В общем по Сургуту на карантин закрыто 158 классов
Виктория Терина
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Классы в школах Сургута закрывают на карантин Фото: Администрация Сургута

Классы в школах Сургута закрывают на карантин Фото: Администрация Сургута

Из-за зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в 26 школах Сургута на карантин закрыто 66 классов. Из-за ОРВИ на дистанционке находятся 92 класса в 16 школах. Ещё 457 школьников перешли на дистант по заявлению родителей.

В общем по Сургуту на карантин закрыто 158 классов.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре продлят антиковидные ограничения, а еще для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей введен режим обязательной самоизоляции. Он действует сразу в пяти муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа с 22 ноября по 5 декабря 2021 года.