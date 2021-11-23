В Югре продлят антиковидные ограничения: что изменится?

В Югре продлят антиковидные ограничения Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продлевают и вводят новые антиковидные ограничения, решение принято региональным оперштабом, исходя из повышенного уровня заболеваемости коронавирусом.

С 22 ноября по 5 декабря 2021 года в Югре действует режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая, Кондинского района (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья). Исключениями стали люди прошедшие вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо медицинским документом.

- Это муниципалитеты со стабильно высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, превышающей общерегиональные значения. Опыт этот успешен, поскольку этот комплекс мер реализован и раньше в Советском, Югорске, когда там заболеваемость превышала среднеокружные значения. Там этот комплекс мер оправдал себя. Сейчас то же самое делается по тем муниципальным образованиям, где высокие значения заболеваемости. Таким образом предполагается снизить заболеваемость по региону, - прокомментировала ситуацию замглавы управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева.

В этих муниципалитетах с 22 ноября по 5 декабря в ночное время перестанет работать общепит и фитнес-клубы. Их работа разрешена с 06:00 до 23:00. Разрешено обслуживание на вынос и круглосуточная доставка.

Кроме этого в муниципалитетах запретили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых залах. А ещё запрещены выезды организованных групп за пределы Югры.

Какие ограничения продлятся по всей Югре?

- До 20 декабря 2021 года в Югре продлили запрет на развлекательные мероприятия. Кроме спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводится с соблюдением антиковидных требований.

- До 31 декабря действуют ограничения на предоставление госуслуг в ЗАГСе. Учреждение работает по предварительной записи и может одновременно принимать в помещении не больше 8 человек, включая сотрудника органа. Также отменены выездные регистрации брака и и другие торжественные мероприятия.

- До 20 декабря дети младше 14 лет не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей.