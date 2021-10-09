В Советском районе вводятся ограничения из-за коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

С понедельника в Советском районе вводится запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях. Такое решение принято на очередном заседании муниципальной рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С инициативой выступил главный санитарный врач города Югорска и Советского района Валерий Злобин. Принятое решение будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, до особого распоряжения будет действовать решение о проведении спортивных соревнований без привлечения зрителей в условиях соблюдения противоэпидемических мер по ОРВИ, гриппу и СОVID-19. При проведении культурно-спортивных мероприятий организаторы должны обеспечить наличие у всех совершеннолетних участников, в том числе спортсменов, тренеров, судей, а так же иных лиц, обеспечивающих их проведение, наличие QR кода, которым подтверждается завершение полного курса вакцинации против СOVID 19 или информация о перенесших заболевание коронавируса не позднее, чем 6 месяцев назад, либо наличие отрицательного результата исследования на COVID 19.

За прошедшую неделю в Советском районе зарегистрировано 72 новых случая коронавируса. При этом наблюдается рост заболеваемости относительно предыдущей недели на 714 %.

- Увеличилось количество пневмоний, тяжёлых форм течения болезни. Всего в Советском районе по состоянию на 07.10.2021 зарегистрировано 2886 подтвержденных случаев СОУШ-19, из них 2735 человек выздоровели и выписаны. 112 чел. находятся на лечении, 39 летальных случаев. Стоит отметить, что летальные случаи COVID 19 зарегистрированы у лиц не привитых против новой коронавирусной инфекции, - подчеркнул Валерий Злобин.

Прививочные кабинеты в Советском районе работают каждый день, а по выходным возле крупных торговых центров в Советском открыты мобильные пункты вакцинации.