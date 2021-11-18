В Ханты-Мансийске открылся двухдневный Межрегиональный антинаркотический форум

Фото: Югра-классик

Двухдневный Межрегиональный антинаркотический форум уже сегодня, 18 ноября, стартует в ханты-мансийском концертно-театральном центре «Югра-Классик». Власти из Югры и других субъектов РФ, общественники, бюджетники и представители НКО продемонстрируют лучшие практики, технологии и инновационные проекты в области наркомании. Участники выявят наиболее эффективные направления, формы и методы работы по реализации систем профилактики, направленных на снижение спроса на наркотики и психотропные вещества. Это главная цель проведения форума.

Как отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, на антинаркотический форум заявлено более 1,2 тысяч участников, которых удалось привлечь к обсуждению, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

- У нас запланирована работа нескольких секций, в т.ч. связанной с организацией антинаркотической политики, взаимодействии органов власти и общественности. Югра готова делиться своим опытом профилактической деятельности, и брать и внедрять опыт других регионов. На площадке у нас работают эксперты, со многими из которых мы сотрудничаем не первый год, а с некоторыми экспертами познакомимся впервые на полях форума. Надеюсь, после окончания работы форума мы будем активно взаимодействовать по это теме, - поприветствовал участников форума Алексей Шипилов.

Программа форума – насыщенная, поделена на 4 секции:

- «Организация реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в субъектах Российской Федерации, в том числе на местном (муниципальном) уровне. Практика и проблемы»;

- «Антинаркотическая социальная реклама и противодействие пропаганде наркотиков в информационном пространстве. Применение эффективных методик»;

- «Оказание наркологической медицинской помощи населению в современных условиях»;

- «Практика антинаркотической деятельности социально ориентированных общественных организаций и объединений граждан. Опыт субъектов Российской Федерации».

«Комсомольская правда – Югра» ведет прямую трансляцию с первого дня форума:

Второй день можно будет посмотреть завтра, 19 ноября:

В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями, основная часть участников примет участие в форуме в онлайн-формате. Организатором мероприятия выступает Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.