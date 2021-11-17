В Ханты-Мансийске обсудят методы борьбы с наркотической зависимостью Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске обсудят методы борьбы с наркотической зависимостью. Межрегиональный антинаркотический форум состоится 18-19 ноября в столице Югры и объединит представителей власти, общественников, социологов, политологов, психологов, врачей и специалистов в области профилактики наркомании из разных субъектов России.

В рамках форума пройдут конференции, доклады, дискуссии, круглые столы. Участники обсудят поддержку социально ориентированных НКО в сфере реабилитации наркозависимых, программы адаптации людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и людей, которые прошли курс восстановления и оздоровления личности, сообщают на официальная страница Администрации Ханты-Мансийска.

Для участия в форуме необходимо заполнить заявку, а после регистрации участники получат ссылку для подключения к видеохостингу.