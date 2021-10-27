Число умерших от коронавируса в Югре на 27 октября 2021 года увеличилось на 9 человек Фото: Татьяна Коркина

Число умерших от коронавируса в Югре на 27 октября 2021 года увеличилось на 9 человек. Кроме этого растет и количество заболевших. Так, за сутки в регионе зарегистрировано 259 новых случаев коронавируса. В лидер по количеству заболевших по-прежнему находится Сургут- там заражено 70 человек. Состояние 179 пациентов остается тяжелым, 131 подключен к аппаратам ИВЛ.

Во время прямого эфира, посвященного ситуации с COVID-19, губернатор региона Наталья Комарова отметила, что летальность от болезни остается высокой – ежедневно умирают от 7 до 12 человек в сутки.

В России ситуация с ковидом не менее напряженная, за день вывялено 36 582 новых случая коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 123 летальных исхода.