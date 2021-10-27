Губернатор Югры провела прямой эфир, посвященный ситуации с COVID-19 Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела прямой эфир, посвященный ситуации с COVID-19. Как отметила глава региона, это очень актуальная тема. Важно, что летальность от болезни остается высокой – ежедневно мы теряем от 7 до 12 человек в сутки. В ковидных госпиталях в 2 раза увеличился объем использования кислорода. Медработники заняты на грани своих возможностей, практически весь медперсонал отменил плановые отпуска, запланированные на сентябрь-ноябрь этого года. Число медработников, оказывающих помощь, непосредственно контактирующих с больными с COVID-19 превышает 4, 5 тысячи человек.

Врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением для лечения больных с ковидом Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив Елена Прокопчук особо отметила, что вирус с каждым разом становится все агрессивнее, поражая детей, беременных.

- Я работаю в красной зоне с конца марта. Единовременно на лечении в отделении реанимации находятся не менее 30 пациентов. Все они – на так называемом управляемом дыхании: дышать они могут лишь с помощью аппаратов ИВЛ. Болезнь становится коварнее – добавила Елена Прокопчук.

Жители региона поинтересовались тем, могут ли люди посещать учреждения, где требуется QR-код или ПЦР-тест в том случае, если человек имеет медицинский отвод от вакцинации. По словам главного государственного санитарного врача по Югре Майи Соловьевой, югорчане, имеющие медицинский отвод – категория граждан, на которые Постановление от 08.10.2021 года не распространяется.

- В соответствии с постановлением губернатора Югры №139, для посещения торговых предприятий, реализующих товары первой необходимости, аптек не требуется QR-код или иные специальные меры, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции - пояснила Майя Соловьева.

По её словам, непривитые и люди с медицинским отводом от прививок против коронавируса, весьма восприимчивы к инфекции и представляют собой «горючий материал» для вируса. Именно им, необходимо воздержаться от похода места массового посещения.

- Заменой QR-коду при посещении мест оказания различных услуг является и справка о вакцинации, в установленном порядке выданная медицинским учреждением - добавил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Роман Генкель.

Напомним, с 25 октября часть предприятий, работающих на территории Урая, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска уже предъявляют требования к наличию QR-кодов, а с 8 ноября в такой режим перейдут и другие муниципалитеты.

По словам Майи Соловьевой, для людей, прошедших вакцинацию не отменяется масочно-перчаточный режим. Ношение маски – это не только элемент респираторного этикета, но и забота о близких, незащищенных людях.

Говоря о ситуации вокруг Алексей Добровольский отметил, что за неделю увеличилось число госпитализированных югорчан.

- Мы оцениваем динамику в качестве нарастающей. В этой связи необходимы меры, позволяющие уменьшить количество контактов не болевших и не вакцинированных людей. Эти меры позволят повысить доступность и качество оказания медицинской помощи, переломить ситуацию и уменьшить заболеваемость, – подчеркнул он.

В конце встречи Наталья Комарова поручила профильным ведомствам включить в проект постановления нормы по увеличению количества тестов, категории населения, на которые будет распространяться решение.

- Спасибо всем добровольцам, работающим сегодня в этом поле. Отдельное спасибо всем медицинским работникам, всей 31 тысяче работников медицинских учреждений за ваш труд. Извините, если мы были неправы. Коронавирусная инфекция – очень серьезная болезнь, вызывающая серьезную тревожность у людей. Благодарю югорчан, поставивших прививку. Всем желаю здоровья и благополучия. Берегите себя, пожалуйста. Есть множество способов защитить себя. Используйте профессиональное мнение при принятии решения о личной и коллективной безопасности, – резюмировала губернатор Югры.