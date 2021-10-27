Число заболевших на 27 октября 2021 года в Югре увеличилось на 259 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за период пандемии зафиксировано 81 111 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки подтверждено 259 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах.

Случаи заражения за день вывалены в Сургуте – 70; Ханты-Мансийске – 40; Нижневартовске – 33; Урае – 17; Сургутском районе – 15; Радужном – 10; Нягани – 9; Югорске – 9; Мегионе – 8; Нефтеюганске – 8; Советском районе – 8; Когалыме – 7; Ханты-Мансийском районе – 7; Кондинском районе – 6; Нижневартовском районе – 5; Нефтеюганском районе – 4; Октябрьском районе – 3.

На момент выявления у 226 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно, контакт установлен в 259 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 040 человек, сняты с наблюдения – 346 336 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 6 828 человек, всего прошли обследование 2 398 759 жителей Югры.

Состояние 179 пациентов тяжелое, 131 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 300 человек. За сутки выписались по выздоровлению 160 человек, за весь период пандемии вылечились 75 879 югорчан.