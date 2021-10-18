В ХМАО подросток, пострадавший в ДТП, получит денежную компенсацию Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийскую прокуратуру обратился житель города, его 15-летний сын пострадал в ДТП в январе 2021 года. Водитель, сбивший мальчика, находился на работе и ехал на служебном авто, которое принадлежало Ханты-Мансийскому автотранспортному предприятию.

В результате аварии ребёнок получил травмы. Для защиты прав несовершеннолетнего прокурор направил в суд иск о взыскании в его пользу с указанного предприятия компенсации морального вреда. Суд иск прокурора удовлетворил и взыскал в пользу подростка 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что прокуратура Нижневартовска добилась предоставления кресла-коляски для женщины-инвалида, а ещё, как в Мегионе прокуратура сократила инвалиду рабочий день.