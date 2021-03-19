В Мегионе прокуратура сократила инвалиду рабочий день. Фото: Ольга Крыльцова

В Мегионе прокуратура сократила инвалиду рабочий день. Оказывается, в апреле 2020 года директор организации по направлению Центра занятости принял на работу мужчину с ограниченными возможностями здоровья 1 группы и установил ему продолжительность рабочей недели в количестве 40 часов. Однако по закону тот должен трудиться меньше.

– Согласно положениям Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда, – пояснили в пресс-службе прокуратуры ХМАЮ-Югры.

Прокурор города с целью устранения выявленных нарушений внес в адрес работодателя представление. В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона директором организации устранены, продолжительность рабочего времени инвалиду сокращена до 35 часов в неделю.