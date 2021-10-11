Прокуратура Нижневартовска добилась предоставления кресла-коляски для женщины-инвалида Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуру Нижневартовска обратилась жительницы города, которая не получила необходимой помощи в региональном отделении Фонда социального страхования РФ по ХМАО-Югре.

Женщина, будучи инвалидом первой группы, нуждалась в инвалидном кресле-коляске с ручным приводом. Но спустя почти год ожидания женщине так и не предоставили кресло. По закону государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями здоровья проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг. А по индивидуальной программе реабилитации женщине-инвалиду предусмотрено предоставление необходимого кресла.

Прокурор города потребовал предоставить женщине-инвалиду техническое средство реабилитации и благодаря этому кресло-коляска наконец-то появилось у югорчанки.