В Сургуте 125 классов ушли на дистанционку Фото: Администрация Сургута

В Югре из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ закрыли некоторые школы и детские сады. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Напрженная ситуация сложилась и в Сургуте.

Сегодня, в Администрации Сургута сообщили, что в 33 общеобразовательных учреждениях города детей, а именно 125 классов, отправили на дистанционное обучение. Кроме того, образовательный процесс частично приостановили в 59 группах в 29 детских садах города.

На дистанционное обучение класс переводят в случае, если количество заболевших ОРВИ составляет 20% или хотя бы 1 ребенок заболел COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре беременным женщинам ставят прививки от COVID-19.

Прививают будущих мам, которые относятся к группе риска тяжелого течения коронавируса и при этом у которых отсутствует вакцинация до беременности (подробнее)