В Югре беременным женщинам ставят прививки от COVID-19 Фото: Окружная клиническая больница

В Югре начали ставить прививки от COVID-19 беременным женщинам, но только тем, кто относится к группе риска тяжелого течения коронавируса и при этом отсутствует вакцинация до беременности. Об этом сообщили в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

По словам специалистов, к группе риска относят беременных: с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Врачи поясняют, что вакцинация это единственный путь, чтобы не заболеть или перенести заболевание легко.

У медицинского учреждения достаточно вакцины для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье будущих мам. А во время изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины Гам-КОВИД-Вак на животных, медицинские специалисты не выявили отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства. Что важно, вакцину Гам-КОВИД-Вак при беременности применяют только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть проведение вакцинации от коронавируса проводят только с 22-х недель беременности.

Как беременной женщине защитить себя от заражения?

Специалисты рекомендует беременным женщинам чаще мыть руки и обрабатывать их спиртосодержащим средством, держаться на расстоянии от окружающих и избегать пребывания в местах большого скопления людей, а ещё важно носить немедицинскую тканевую маску. Кроме того, врачи советуют не ждать развития болезни и при повышенной температуре тела, кашле или затрудненном дыхании немедленно обращаться за медицинской помощью.

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