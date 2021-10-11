В Югре ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей группы риска Фото: Администрация Нягани

В Югре для определенных категорий граждан ввели обязательную вакцинацию против COVID-19. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по ХМАО - Югре Майя Соловьева. Мера принята из-за того, что эпидемическая ситуация в Югре ухудшается.

Рост заболеваемости происходит во всех возрастных группах, включая детей и молодёжь, но больше всего рост заболеваемости наблюдается среди людей старшего поколения.

На сегодня в Югре вакцинировано 42,4% взрослого населения. Заболеваемость людей, которые получили полный курс прививок, составляет всего 1,11%. После ревакцинации заболевание практически не развивается, но охват вакцинацией остается недостаточным, чтобы существенно повлиять на ситуацию в целом.

С 11 октября вводят обязательную вакцинацию для работников медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, многофункциональных центров, работники транспорта и транспортной инфраструктуры, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, сотрудники правоохранительных органов, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Ещё обязаны прививаться вахтовики, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, а также люди, проживающие в организациях социального обслуживания. Прививку могут не ставить те, у кого есть противопоказания. Работодатели должны подготовить списки работников, подлежащих обязательной вакцинации, а медучреждениям необходимо организовать иммунизацию.

Руководители и индивидуальные предприниматели должны организовать вакцинацию сотрудников 1 компонентом до 1 ноября 2021 года, а вторым - до 1 декабря 2021 года.

С 1 ноября работники не имеющие ни одной прививки от коронавируса отстраняются от работы. А с 1 декабря эта мера коснётся всех, кто указан в постановлении и не прошел полный курс вакцинации.