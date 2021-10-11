Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Югре закрыли некоторые школы и детские сады

В Югре закрыли некоторые школы и детские сады Фото: Татьяна Коркина

За неделю в Югре зарегистрировано 121,7 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в округе закрыли некоторые образовательные учреждения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, полностью закрыли четыре детских сада в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах и Радужном. Локально закрыли 73 группы детских садов в Октябрьском, Сургутском, Кондинском, Советском районах, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Лангепасе и Югорске.

Кроме того, закрыто 11 школ в Березовском, Ханты-Мансийском районах, Ханты-Мансийске и Радужном. А ещё 156 классов в 61-й школе 11-ти муниципалитетов. Колледж в Радужном перевели на дистанционное обучение, а также это коснулось 19 групп четырех колледжей в Березовском районе, Сургуте, Советском районе, Лангепасе.

Напомним, что в Югре запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек. А ещё с 25 октября будут проводить студентам с признаками ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус.