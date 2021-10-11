В Югре запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре с 12 октября устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек включая организаторов. Новый запрет принят постановлением губернатора региона.

А ещё с 25 октября в Югре будут проводить экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-COV-2 у студентов с признаками ОРВИ. Тесты будут проводить при прохождении «входного фильтра» в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования.

Соответствующее поручение дано окружному департаменту здравоохранения, департаментам образования и молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры.

Напомним, в Югре с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.