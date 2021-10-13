В Сургуте открыли современная дорогу с четырехполосным движением Фото: Администрация Сургута

В Сургуте открыли движение по улице 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З». Новая четырехполосная дорога соединила Западный жилой район с Тюменским трактом. Она обеспечит транспортную доступность 46 и 48 микрорайонов города, разгрузит транспортный поток, а также даст толчок в развитии близлежащих микрорайонов Сургута.

- На участке протяженностью 0,95 км построена современная дорога с четырехполосным движением, тротуарами и ливневкой. Для удобства сургутян предусмотрены велодорожки, - сообщили в Администрации Сургута.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте после капитального ремонта открыли дорогу по улице Мелик-Карамова. Там заменили дорожное покрытие и построили ливневую канализацию.