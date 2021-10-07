В Сургуте после капитального ремонта открыли дорогу по улице Мелик-Карамова Фото: администрация Сургута

В Сургуте после капитального ремонта открыли дорогу по улице Мелик-Карамова. Участок от перекрестка с улицей Фёдорова до перекрестка с Геологической полностью обновили. Там заменили дорожное покрытие и построили ливневую канализацию, которой раньше не было, а сейчас там установили 29 колодцев.

– При строительстве продолжения улицы Геологической до Югорского тракта возникла необходимость по устройству ливневой канализации. В связи с этим было предусмотрено ее возведение и восстановление дорожного покрытия на соседнем участке. Сегодня вопрос с отводом воды решен. Движение по улице Мелик-Карамова открыто - рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Александр Гребешок пояснил, что осталось нанести разметку. Это будет сделано в ближайшее время. Ремонт магистрали выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ход работ контролировал Глава Сургута Андрей Филатов, который сообщал об этом на своей странице в социальной сети.

Улицу Геологическую планируют достроить к середине ноября, а откроют дорогу в декабре.