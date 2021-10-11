В Югорске состоялись Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике Фото: Управление внутренней политики и общественных связей

В Югорске проходили Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике, в которых участвовали 168 гимнасток из Ханты-Мансийск, Сургута, посёлка Унъюган, Советского и Югорска. По традиции первый осенний турнир в Югорске посвящён памяти главы города Раиса Закиевича Салахова. В этом году соревнования проходили с соблюдением антиковидных мер.

Некоторые гимнастки заработали по 4 медали, так как оценивали выступления по отдельным видам: скакалка, мяч, обруч и булавы. И самые юные гимнастики, которые делали свои первые шаги на большом ковре, и уже опытные спортсменки, которые выступают по программе кандидата и мастера спорта показали прекрасные результаты.

По итогу трёх соревновательных дней югорские девочки заняли 7 первых мест, 12- вторых и 14 третьих.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как югорские спортсменки в составе сборной заняли пятое место в эстафете на Олимпийских играх.