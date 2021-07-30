Югорские спортсменки в составе сборной заняли пятое место в эстафете на Олимпийских играх Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Анна Егорова и Анастасия Гуженкова в составе команды Олимпийского комитета России заняли 5 место в эстафете на Олимпийских играх в Токио.

Команда Олимпийского комитета России по плаванию выступила в финале женской эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх и четверка сборной, в состав которой вошли две спортсменки из Ханты-Мансийска Анна Егорова и Анастасия Гуженкова, заняла пятое место. Золото с мировым рекордом выиграли китаянки. Серебро досталось американкам, а бронза — австралийкам.

Накануне в квалификационных заплывах россиянки также заняли пятое место из 16. В команде также выступили спортсменки из Ханты-Мансийска. Анастасия Гуженкова проплыла 200 метров первой, Анна Егорова - четвертой.

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