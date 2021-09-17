В Белоярском подростки насмотрелись видео в соцсетях и украли номерные знаки с чужих авто Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В ОМВД России по Белоярскому району поступило 9 сообщений от владельцев автомобилей о том, что с их машин сняты регистрационные знаки.

Как оказалось, хулиганами оказались несовершеннолетние, совершившие кражу. Трое подростков 14 лет рассказали, что насмотрелись роликов в соцсетях и решили повторить, и не подумали, что поступают плохо и нарушают закон. С ребятами и их родителями работают инспекторы ОДН. Сейчас подготовлены документы для постановки подростков на профилактический учет.

Полиция напоминает, что за такое преступление можно получить максимальное наказания в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что подростки в Сургутском районе угнали "Газель".