Подростки в Сургутском районе угнали "Газель" Фото: Татьяна Коркина

За минувшую неделю трое автовладельцев остались без своего транспорта, который оставили во дворах, с ключами в замке зажигания. В дежурную часть по Сургутскому району обратился собственник автомобиля «ГАЗЕЛЬ». Он рассказал, что его машину угнали. Полицейские нашли транспорт и задержали за угон двоих несовершеннолетних подозреваемых.

От преступников пострадал и житель Кондинского района: с его двора угнали автомобиль марки «Лада Приора». Госавтоинспекторами задержан 18-летний подозреваемый.

ГИБДД напоминает водителям, что можно оставлять свой транспорт, только в том случае если владелец принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорта или его использование в отсутствие водителя. За это даже можно получить штраф в размере 500 рублей.