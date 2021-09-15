В Нягани к концу сентября обещают завершить ремонт дорог во дворах Фото: Администрация Нягани

В Нягани продолжаются текущие ремонтные работы асфальтового покрытия дворовых проездов и внутриквартальных территорий. На сегодняшний день избавились от ям на дороге в 1 микрорайоне. Частично ремонт выполнен во 2 микрорайоне и по улице Петра-Великого. Ремонт ещё продолжаются на проезде от улицы Ленина в сторону ТЦ "ПАССАЖ". Также дорогу ремонтируют на проезде от улицы Сергинская до Д/С "Веснянка", на заезде к школе №6, со стороны улицы Декабристов. Если позволит погода, специалисты обещают закончить работы до конца сентября.

Напомним, "Комсомольска правда" сообщала ранее о том, что в Сургуте начали ремонт улицы Сосновой. Это последний объект большой дорожной кампании в этом сезоне.

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