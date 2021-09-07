В Сургуте начали ремонт улицы Сосновой Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

В Сургуте начали ремонт улицы Сосновой, который организован по поручению Главы города Андрея Филатова. Дополнительные средства выделены на преображение одного из самых загруженных участков промышленной зоны. Последний раз ремонт на Сосновой проводили два десятилетия назад.

К середине октября здесь обустроят тротуары, заасфальтируют проезжую часть, строители обновят дорожное полотно площадью более 15 тысяч квадратных метров и протяженностью около двух километров, благоустроят пешеходную зону. Движение не перекроют. Улица Сосновая является последним объектом большой дорожной кампании в этом сезоне.

– Ремонты дорог выполнены на 85 процентов. Все работы закончим в сентябре. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже завершены дорожные работы на улицах Быстринская, Маяковского, Югорском тракте. Осталось заменить старые светильники на новые, светодиодные, установить дорожные знаки – рассказал начальник дорожно-транспортного управления Администрации Сургута Алексей Кононенко.

В следующем году планируют отремонтировать дороги по улицам Бажова, Индустриальная, Крылова, Островского, Пионерная, Привокзальная, Центральная, Толстого, проспекту Ленина, Тюменскому и Югорскому трактам, проезду Рубанко. По результатам проверок определены 13 участков для проведения первоочередного ремонта.