В Сургуте на капитальный ремонт дороги потратят 220 миллионов рублей Фото: Администрация Сургута

В Сургуте ремонтируют участок дороги на Быстринской, протяженностью в 1,5 км, которую не обновляли с 2004 года, сообщают в администрации города. Обновляется дорожное покрытие, барьерное ограждение, планируется модернизировать и наружное освещение, а именно установить энергосберегающие лампы. На ремонтируемом участке асфальт на тротуарах заменят на плитку.

На всё это потратят больше 220 миллионов рублей. Ремонт осуществляется в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Ремонт начался в мае. Работы распределили на два года. Основная часть будет выполнена до конца октября этого года, вторая – до конца октября 2022-го. Возможно, подрядчик сдаст объект раньше. Пока все идет по графику. Отмечу, ремонт дорог находится на особом контроле Главы Сургута Андрея Филатова, - рассказал начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города Алексей Кононенко.

В этом году в рамках нацпроекта в Сургуте отремонтируют сразу восемь крупных участков дорог в разных частях города: на улицах Быстринской, Крылова, по три отрезка на Югорской тракте и Маяковского. Объекты для ремонта определили через общественное голосование на официальном портале Администрации города в прошлом году.