На избирательных участках Ханты-Мансийска будут работать пункты вакцинации от гриппа и COVID-19 Фото: Городской информационный центр

Во время выборов - 17, 18, 19 сентября с 08.00 до 20.00 часов в столице Югры на избирательных участках в КДЦ «Октябрь» и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии будут открыты мобильные пункты по вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Прививочную кампанию на избирательных участках организуют специалисты отделения медицинской профилактики Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. Отметим, что в местах работы выездных прививочных бригад будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Процедура проводится добровольно и бесплатно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Югре началась прививочная кампания против гриппа.

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